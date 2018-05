‘La Molisana’ al ‘Cibus’ di Parma con la pasta prodotta con solo grano italiano

Una grande novità per il brand ‘Made in Molise’. La soddisfazione della famiglia Ferro per il nuovo traguardo raggiunto

CAMPOBASSO. Tutto pronto per il taglio del nastro della 19^ edizione di Cibus, salone internazionale dell’alimentazione, che aprirà i battenti lunedì prossimo a Parma. La Molisana porterà con sé le nuove confezioni di pasta 100% grano italiano.

"Dopo anni di ricerca sono fiero di annunciare che da settembre La Molisana sarà a scaffale con una pasta di solo grano italiano alto-proteico: il risultato di un percorso virtuoso di agricoltura sostenibile atta a valorizzare le colture locali a parametri qualitativi e tecnologici altissimi - afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato - La pasta La Molisana sarà quindi 100% Made in Italy, prodotta da una famiglia di mugnai da quattro generazioni nel cuore del Molise con grani di alta qualità coltivati nel Centro-Sud".

Sarà un’oasi di benessere ad accogliere lo stand La Molisana, un luogo che interpreta efficacemente la promessa di marca 2018 #mifabene.

"La Molisana raccoglie le indicazioni del mercato - spiega Rossella Ferro direttore marketing - che descrivono il consumatore moderno sempre più attento al benessere alimentare che si declina oggi in maniera molto ampia e intreccia piani emotivi e funzionali. Da una parte il cibo deve essere nutriente e sano, dall'altra deve rappresentare un supporto emotivo, oggetto di piacere, strumento di socialità e condivisione”.

