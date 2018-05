‘Bandiera Blu’, niente riconoscimento a Termoli: vessillo solo a Campomarino Lido

Clamorosa esclusione della principale località balneare del Molise nell’assegnazione dei titoli per il 2018

TERMOLI. Una sola ‘Bandiera Blu’ per il Molise, che nel 2017 ne aveva due. Il prestigioso riconoscimento della Fondazione per l'educazione ambientale (Foundation for Environmental Education - Fee) è stato assegnato solo a Campomarino Lido. Esclusa invece a sorpresa la città di Termoli, la principale località balneare del Molise.

Nel 2018 sono 175 le località (comprese 16 sui laghi), per complessive 368 spiagge, e 70 approdi turistici che hanno ottenuto la Bandiera Blu. Che viene assegnata sulla base di una serie di criteri, dalla qualità del mare, alla valorizzazione delle aree naturalistiche, alla gestione dei rifiuti, alla presenza di servizi di pubblica utilità, informazioni turistiche, segnaletica.

Delusione a Termoli, che perde la Bandiera Blu dopo 15 anni. Grande soddisfazione invece a Campomarino. “Sono contentissimo – il commento del sindaco Gianfranco Cammilleri – abbiamo lavorato tanto per ottenere questo riconoscimento”.

