L’ampliamento del cimitero di Isernia alla prova del Consiglio comunale

ISERNIA. Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Isernia. La nuova seduta dell’assise civica è stata convocata dal presidente Lombardozzi per le ore 18 di giovedì 10 maggio. Sei gli argomenti in agenda.

In apertura dei lavori l’assise si occuperà del progetto preliminare (project financing) per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione dei lavori e della connessa gestione economica dell’ampliamento del cimitero di Isernia. All’esame del consiglio l’approvazione del progetto preliminare e l’adozione della variante allo strumento urbanistico generale.



Il secondo punto riguarderà invece l’approvazione della proposta di permuta e conseguente risoluzione transattiva del procedimento giudiziario innanzi al tar Molise con l’acquisizione definitiva, tramite formalizzazione dell’obbligazione di cessione gratuita di spazi pubblici nell’ambito del procedimento edilizio condizionato afferente un fabbricato di via Libero Testa. L’Aula sarà inoltre chiamata ad adottare la variante al Prg limitatamente alla riclassificazione urbanistica di una “area bianca sita in località Le Piane e per l’ampliamento del limite di zona ps/4”.

Gli ultimi argomenti in agenda riguardano invece l’approvazione di due regolamenti: quello per l’assegnazione del premio ‘Atleta dell’anno’ e quello relativo al funzionamento dell’archivio storico comunale.

