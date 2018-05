Piazza Savoia dedicata ai giudici Falcone e Borsellino, Pilone: “Un errore storico”

Il consigliere comunale del Laboratorio civico si è detto contrario alla modifica della toponomastica nella zona. Ed ha proposto di dedicare ai magistrati simbolo della lotta alla mafia una nuova scuola o una nuova strada di Campobasso

CAMPOBASSO. Un “errore storico”. Così il consigliere comunale Francesco Pilone ha definito la decisione, approvata in Commissione cultura, di trasformare piazza Savoia in piazza Falcone e Borsellino. Con un omaggio ai due magistrati simbolo della lotta alla mafia. Una posizione che l’esponente del Laboratorio civico ha espresso in una conferenza stampa a Campobasso, tenuta proprio in piazza Savoia, davanti all’hotel Roxy. Per esprimere il suo punto di vista sulla proposta avanzata dall’associazione ‘Talenti e artisti molisani’, fatta propria dal sindaco di Campobasso Antonio Battista e quindi dalla Commissione. Con polemiche per la decisione di rivedere la toponomastica, in una zona della città dove la presenza della storia è forte.

"Non vorrei essere frainteso - ha chiarito Pilone - massimo rispetto per due martiri della lotta alla mafia e testimoni di legalità, ma come amministratori abbiamo il dovere di tutelare il discorso storico della città, che si caratterizza anche attraverso la sua toponomastica”. Da piazza Savoia, ha rimarcato il consigliere si irradiano a raggiera via Duca d'Aosta, via Duca degli Abruzzi, via Principe di Piemonte, via Conte Rosso, corso Vittorio Emanuele, viale Elena, via Petrella, via Mazzini, via Cavour, via Garibaldi, Piazza della Vittoria, fino a 24 Maggio, via 4 Novembre. Tutte intitolate ai grandi protagonisti della storia dell'Italia e del Molise.

Per non cancellare la storia, ha proposto allora Pilone, si potrebbe intitolare ai giudici Falcone e Borsellino la prima nuova scuola che sarà costruita in città o una nuova strada. Senza rivedere la toponomastica già esistente.

