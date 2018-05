Toma proclamato presidente della Regione: “Già al lavoro per rilanciare il Molise”

Partendo dalla ricognizione delle risorse disponibili. Questo pomeriggio la proclamazione in Corte d’Appello, poi l’insediamento in via Genova



CAMPOBASSO. Prima la proclamazione, poi l’insediamento in via Genova. Donato Toma è di fatto il nuovo presidente della Regione Molise. Oggi pomeriggio l’atto ufficiale in Tribunale, con la proclamazione da parte del presidente di sezione della Corte d’Appello di Campobasso Vincenzo Pupilella. Una cerimonia brevissima, pochi minuti per dare di fatto l’avvio alla nuova legislatura. In attesa della proclamazione dei consiglieri, che potrebbe slittare almeno alla giornata di giovedì.

“L’emozione l’abbiamo già archiviata – il primo commento di Donato Toma - adesso è il momento della responsabilità e della voglia di fare”. Quindi l’annuncio dei primi interventi del mandato. “La prima cosa che faremo – ha rimarcato il neo governatore – è la ricognizione della struttura regionale, per velocizzare tutti i processi di burocratizzazione. I tempi devono essere molto più rapidi di quelli a cui siamo stati abituati finora”.

E per rilanciare il Molise? “Per prima cosa – ha affermato Toma – dobbiamo avere cognizione di cosa è stato fatto, di cosa bisogna fare e delle risorse disponibili. Laddove dovessero mancare, ci recheremo sui tavoli dove le risorse devono essere reperite. Lo faremo con cognizione di causa, per capire chi c’è a fianco a destra e sinistra, chi c’è di fronte e da chi dobbiamo pretendere, con fermezza ma con educazione”.

Per la composizione della Giunta, ha rimarcato il governatore, ancora nulla di fatto, “partiamo ora”. Ma intanto qualcosa già è stato avviato, ha anticipato. “In questi giorni per non stare con le mani in mano – ha precisato il neo presidente – abbiamo fatto una ricognizione di tutti i fondi europei impegnati ma non impiegati e da riprogrammare. E posso dire che sono fondi per diversi milioni di euro”.

C.S.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: manda ISCRIVIMI al numero 3288234063