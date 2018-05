Punto nascite a rischio, Calenda s’impegna: “Il presidio va difeso con politiche per la famiglia”

La neo eletta a palazzo D’Aimmo interviene sulla paventata chiusura del reparto al San Timoteo di Termoli, dichiarandosi pronta ad interventi mirati in consiglio regionale

TERMOLI. Con il record negativo di solo 444 parti nel 2017, il punto nascite dell’ospedale San Timoteo di Termoli rischia di chiudere i battenti. È l’Asrem a fornire i dati e ad essersi attivata per chiedere al Ministero della Salute, per il 2018, un’apposita autorizzazione deroga per tenere attivo il reparto.

Ma lo stato d’allarme resta e a lanciarlo è stato, lo scorso mese, il presidente del Comitato ‘San Timoteo’, Nicola Felice, che ha rivolto un appello al nuovo consiglio regionale affinché le sorti dell’intera area bassomolisana, con i suoi presidi, vengano ‘prese a cuore’ in maniera più incisiva.

Appello colto dalla neo eletta consigliera leghista Filomena Calenda, la quale immediatamente sentenzia: “Noi le strutture dobbiamo riaprirle e non chiuderle”.

E poi spiega: “Il calo delle nascite non riguarda solo il Molise ma l’Italia intera, con l’Istat che certifica solo 464mila nati nell’anno appena trascorso. Bisogna invertire la rotta – afferma Calenda - iniziando a riempire le culle, attraverso politiche a favore della famiglia. Occorre ridare certezze e, soprattutto, diritti ai nostri cittadini. Credo che la Regione Molise, con popolazione prevalentemente anziana, debba mettere in campo una strategia che vada in tale direzione, con le priorità studiate in base alle esigenze del territorio. Dobbiamo riaprirle le strutture e, certamente, - conclude - il punto nascita a Termoli va difeso e mantenuto per assicurare a tutti i genitori il diritto di far nascere i propri bambini nella città e nella zona in cui risiedono. Per questo mi batterò”.

