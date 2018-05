IL VIDEO - Striscia la notizia e il siparietto Toma-Berlusconi

Il tg satirico svelta una gustosa scenetta della campagna elettorale per le Regionali del Molise

La campagna elettorale per le Regionali del Molise continua a far parlare della nostra regione, spesso in chiave ilare, anche a urne ormai chiuse. Ieri sera, 10 maggio, il tg satirico 'Striscia la notizia', nella rubrica ‘Che satira tira?’, ha mostrato ai telespettatori un imperdibile siparietto tra il neo presidente della Regione, Donato Toma, e l’ex premier Silvio Berlusconi.

Mentre il candidato governatore del centrodestra lanciava il suo cavallo di battaglia – quello della difesa del Molise dalle infiltrazioni della criminalità organizzata – il Cavaliere simula, a gesti, la necessità di tagliare la corda e ride, con Toma che lo guarda perplesso.

GUARDA IL VIDEO