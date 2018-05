Aiuti concreti per le mamme e i loro bambini: le proposte della Uil Molise

Pagina 1 di 2

La segretaria regionale Tecla Boccardo: “Più misure a sostegno della conciliazione tempi di vita e lavoro, maggiore condivisione delle responsabilità tra i genitori dei carichi di cura, equa distribuzione e presenza di servizi territoriali, soprattutto per la prima infanzia”



CAMPOBASSO. Nel giorno dedicato alla festa della mamma la segretaria regionale della Uil Molise Tecla Boccardo pone l’accento sulle problematiche con cui quotidianamente le donne fanno i conti, specie se costrette a crescere da sole i propri figli. Per questo il sindacato evidenzia la necessità di sostenerle, proponendo strumenti adeguati.

L’analisi parte dal focus ‘Madri sole con figli’ pubblicato dall’Istat. “La fotografia – evidenzia Boccardo - è ancora una volta spietata e conferma come essere madri nel nostro Paese, vuol dire misurarsi continuamente con situazioni critiche: condizioni economiche sempre più svantaggiate; mancanza d'integrazione e stabilità lavorativa; carichi di cura sempre più pesanti; difficoltà nel fronteggiare i rischi quotidiani per sé e per i figli”.

I NUMERI. Nel biennio 2015/2016 ci sono sempre più nuclei monogenitoriali con almeno un figlio minore, per un totale di 1 milione e 34 mila, di questi le madri sole sono l'86,4% (893 mila), mentre i padri molti meno (141 mila). Le condizioni economiche delle madri sole peggiora sempre di più: l'11,8% del totale è in povertà assoluta, il 42,1% è a rischio povertà ed esclusione sociale e nel Mezzogiorno si arriva al 58%.Nel 2016 lavora il 63,8% delle madri sole (nel 2006 erano il 71,2%), una su quattro è inattiva, l’11,8% è disoccupata.

Quasi la metà del totale delle madri sole non può far fronte ad una spesa imprevista, non può andare in vacanza, quasi 1 su 5 non riesce a pagare bollette, affitto o mutuo. “Questi sono i dati nazionali – avverte la sindacalista -ma, se ognuno guarda anche solo al contesto della propria cerchia familiare o al giro delle conoscenze, ben si intuisce come questo fenomeno si presenti ormai anche in Molise, e non proprio in modo marginale".