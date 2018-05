Innovazione tecnologica, Fixo approda sui mercati asiatici

Un imprenditore cinese entra nel Cda dell’azienda campobassana Nuvolaria ed apre le porte del Molise all’Oriente

CAMPOBASSO. Novità importanti per la start-up molisana Nuvolaria: ratificato l’ingresso in società dell’investitore cinese Ying Wang, che, dopo la firma dell’accordo, figura ufficialmente nel CdA aziendale.

L’incontro tra la giovane impresa e l’investitore estero è avvenuto grazie all’attività di consulenza della società Tech Silu (con sede a Milano, in Cina e Hong Kong), specializzata proprio nella ricerca di fondi asiatici disposti a sviluppare e finanziare progetti italiani ad alto tasso di innovazione.

Ed ecco che l’iniezione di liquidità consentirà agli imprenditori molisani di accelerare l’ingresso sui mercati asiatici, appunto, di Fixo, il primo computer tondo, un dispositivo elettronico che combina tecnologia e design italiano.

Si aprono, dunque, per il Molise le porte della Cina, in un settore diverso da quello enogastronomico, con ampio margine di successo.

La storia di Nuvolaria dimostra che le imprese che “pensano globalmente e agiscono localmente” possono raggiungere risultati importanti, soprattutto quando si crede in un progetto e lo si persegue ostinatamente anche nei momenti più difficili, pur partendo da una regione piccola e dimenticata come il Molise.

