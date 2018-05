Giunta, doppietta per Forza Italia: Toma vara l'esecutivo a cinque, ecco i nomi

Il governatore sceglie i primi eletti, ma premia Isernia per la territorialità: Cavaliere e Di Baggio per i forzisti, poi Niro, Cotugno e Romagnuolo. Mercoledì i decreti di nomina

CAMPOBASSO. Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio per Forza Italia. Vincenzo Cotugno per Orgoglio Molise. Vincenzo Niro per i Popolari per l'Italia. Aida Romagnuolo per la Lega, in ossequio alle quote rosa. Questi i nomi della Giunta varata dal neo presidente della Regione Donato Toma, dopo una giornata estenuante in cui lo stesso presidente aveva detto di voler partire con un esecutivo ridotto, a tre o quattro assessori, per poi allargarlo definitivamente entro una decina di giorni.

I partiti, evidentemente, hanno rivendicato di occupare ognuno la propria casella di competenza da subito e, dunque, dopo ore e ora di trattative, alla fine si parte con un esecutivo 'pieno', a cinque. Mercoledì 16 maggio, data in cui verrà promulgato lo Statuto, i decreti formali di nomina, da quanto si apprende da fonti interne al centrodestra. La riunione in cui il governatore ha comunicato le sue decisioni avrebbe inevitabilmente provocato il malcontento di qualcuno, che evidentemente preferiva fare l'assessore invece di occupare la poltrona di presidente del Consiglio. Quintino Pallante di Fratelli d'Italia, favorito rispetto a Salvatore Micone dell'Udc, avrebbe abbandonato il summit a dir poco contrariato dalle scelte. Sgomberando il campo in favore dell'esponente centrista, che dovrà essere votato lunedì 21 maggio, data della prima riunione della nuova assise.

Parte del leone per Forza Italia, dunque, come da auspici della coordinatrice regionale e deputata Annaelsa Tartaglione. Agli azzurri toccano due assessorati, uno per la città di Campobasso (Cavaliere) e uno per quella di Isernia (Di Baggio, terzo degli eletti ma scelto per il criterio della territorialità rispetto ad Armandino D'Egidio, secondo miglior piazzato).

