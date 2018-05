Documento di Economia e finanza, Toma: “L’avanzo delle Regioni per le infrastrutture”

La proposta del neo governatore del Molise illustrata nell’audizione che si è svolta oggi a Montecitorio

CAMPOBASSO. Utilizzare l’avanzo di bilancio delle Regioni per rilanciare gli investimenti, partendo dalle infrastrutture, per far ripartire l’economia del Paese e generare occupazione. Questa la proposta che il governatore del Molise Donato Toma ha formulato durante l’audizione che si è svolta oggi a Roma, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

In discussione, di fronte alle Commissioni speciali della Camera e del Senato, il Documento di Economia e Finanza 2018.

A Toma, tra i delegati della Conferenza, il benvenuto e gli auguri del presidente delle Commissioni parlamentari. Nel corso dell’incontro le Regioni hanno rappresentato come e quanto in questi anni abbiano contribuito al risanamento della finanza pubblica, l’impegno profuso non solo in termini di risorse prelevate dal territorio, ma anche di servizi erogati, a fronte dei tagli imponenti operati dallo Stato. Ed hanno elencato una serie di proposte, per rimettere in moto l’economia. Tra queste, quella di Toma, sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio.

