Giunta, Toma firma il decreto: tutte le deleghe

Il primo eletto di Forza Italia si aggiudica la fetta di torta più consistente. Il governatore assegna anche la vicepresidenza della giunta che va a Vincenzo Cotugno

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha firmato nel pomeriggio il decreto concernente le deleghe.

Oltre ai compiti istituzionali propri e alle materie non assegnate esplicitamente agli Assessori, il governatore curerà le materie relative a: Programmazione e politiche comunitarie, Agenzie e Partecipate, Bilancio e Finanze, Comunicazione, Politiche giovanili, Cooperazione internazionale, Enti Locali, Politiche energetiche sostenibili, Ricostruzione e Protezione Civile, Riforme Istituzionali, Sanità, Politiche per il lavoro e Formazione Professionale.



Nicola Cavaliere: Politiche agricole ed agroalimentari, Programmazione forestale, Sviluppo rurale, Tutela dell’ambiente, Caccia e pesca ( compresa la pesca produttiva), Lavori pubblici, Viabilità e infrastrutture, Marketing territoriale.



Roberto Di Baggio: Politiche abitative, Urbanistica e politiche del territorio, Trasporti, Patrimonio.



Vincenzo Cotugno: Turismo, cultura e sport, Molisani nel mondo, Impiantistica sportiva.



Vincenzo Niro: Politiche dello sviluppo economico ed internazionalizzazione delle imprese, Accesso al credito, Politiche per le risorse umane, Istruzione, Università , Ricerca ed Innovazione”.

Il presidente ha, inoltre, provveduto a nominare l’assessore Vincenzo Cotugno vicepresidente della Giunta regionale.

