Contratto di Governo, M5S e Lega scendono in piazza

Gazebo in diversi centri del Molise nel week end per spiegare ai cittadini i termini dell’accordo e per conoscerne il parere

CAMPOBASSO/ISERNIA. Verso il contratto di Governo Cinque Stelle e Lega scendono in piazza per conoscere il parere degli italiani.

Anche in diversi centri del Molise, nel week end, i cittadini potranno dire la propria sull’accordo ‘giallo – verde’, dunque incidere direttamente sul futuro di tutti recandosi ai gazebo o ai banchetti opportunamente allestiti dalle due formazioni politiche.

QUI M5S. I portavoce comunali, regionali e parlamentari grillini saranno a disposizione dei cittadini per spiegare i diversi aspetti del ‘contratto’: “Ora indietro non ci si può tirare – affermano – Dobbiamo dare un Governo al nostro Paese. L’Italia deve cambiare davvero”.

Ed ecco il calendario: Campobasso Domenica ore 10.30-13.30 - corso Vittorio Emanuele II; Termoli Sabato e domenica ore 17.30- 20.00 - via Adriatica, traversa corso Nazionale; Isernia Sabato ore 9-13 - piazza Celestino V, Domenica ore 9-13 e ore 10-20 piazza Stazione; Larino Sabato ore 17.00-20.00, Domenica ore 10.30-13.00 - piazza del Popolo; Venafro Sabato e domenica ore 9.00-13.00 - corso Campano altezza civico 56; Montenero di Bisaccia Domenica ore 10.00-13.00 e ore 17.00-20.00 - piazza della Libertà; Bojano Sabato ore 11.00-13.00 - largo Duomo; Petacciato Domenica 17.00-20.00 - viale Pietravalle; Campomarino Sabato ore 18.00-21.00 - piazza Wojtyla, Domenica ore 18.00-21.00 - viale Marconi, antistante ingresso Parco della solidarietà; Santa Croce di Magliano Sabato ore 17.00-19.30, Domenica ore 11.00-13.30 – via XX Settembre, 36; Guglionesi Domenica ore 11.00-13.00 e 18.00-20.00 - viale R. Margherita (davanti all’infopoint); San Martino in Pensilis Domenica ore 10.00-13.00 e 16.00-20.00 - piazza Umberto I.

QUI LEGA. Gli esponenti del Carroccio saranno a disposizione dei cittadini in provincia pentra.

A Isernia sarà allestito, domani, un gazebo in Piazza Celestino V che resterà aperto dalle 9 alle 13 e che sarà presidiato direttamente dalla neo consigliera regionale Mena Calenda. Oltre a fornire tutti i chiarimenti di sorta sull’accordo M5S – Lega, gli esponenti del partito ‘verde’ sottoporranno gli interessati a dei questionari per ottenere dei feedback, come in una sorta di referendum, o eventualmente per fornire ulteriori informazioni di sorta. Banchetto anche domenica in piazza Stazione dalle 9 alle 13.

A Venafro, invece, gazebo lungo Corso Campano, aperto sabato pomeriggio e domenica mattina.

