Regione, malumori per le deleghe. Romagnuolo e Micone al ‘braccio di ferro’ per la presidenza

L’esponente leghista e il consigliere dell’Udc si contendono la poltrona già di Vincenzo Cotugno. Quinto assessorato ancora da assegnare, con Quintino Pallante che spera, ma che potrebbe vedersi assegnato l’incarico di sottosegretario, che non vuole nessuno

CAMPOBASSO. Malumori per le deleghe, grandi manovre per l’elezione del nuovo presidente del Consiglio regionale. A meno di 48 ore dal voto per l’indicazione del successore di Vincenzo Cotugno, previsto nella prima seduta della legislatura, convocata per lunedì 21 maggio alle ore 11, gli aspiranti presidenti provano a giocarsi tutte la carte. Con Aida Romagnuolo, prima eletta della Lega, che starebbe cercando di lavorare sul ‘fronte scontenti' per garantirsi l’elezione a presidente e Salvatore Micone, dell’Udc, che chiede l’applicazione rigorosa del metodo D’Hondt, il criterio utilizzato dal governatore Donato Toma per nominare gli assessori. Quindi presidenza del Consiglio o assessorato.

Secondo questo metodo, che tiene conto dei voti di lista, ha chiarito il coordinatore centrista Teresio Di Pietro, Fratelli d’Italia e Iorio per il Molise vengono dopo l'Udc. Per i loro rappresentanti, Quintino Pallante e Michele Iorio-Eleonora Scuncio, eventualmente, solo l’incarico di sottosegretario. Che a quanto pare non vuole nessuno. Anche se, c’è da dirlo, una casella nella Giunta a cinque è ancora vuota.

LE DELEGHE. In anticipo sui tempi annunciati, così come aveva fatto per l’indicazione dei componenti della Giunta, il presidente Donato Toma ieri ha assegnato le deleghe. Mossa finalizzata anche a far 'decantare' gli eventuali ‘mal di pancia’. Che ovviamente non sono mancati. Da parte di chi ha visto la volontà di assegnare il ruolo di ‘asso pigliatutto’ a Forza Italia, già presente nel governo con due rappresentanti: Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio, che curerà urbanististica e trasporti. La delega più ‘pesante’ è andata a Cavaliere, che ad Agricoltura, che aveva già gestito in passato, ha aggiunto Lavori pubblici, viabilità e infrastrutture. Insomma, un super assessorato. A Vincenzo Niro, dei Popolari per l'Italia, lo Sviluppo economico e l'istruzione.

LA VICE PRESIDENZA. L’altro incarico importante, la vice presidenza dell'esecutivo, è andato invece a Vincenzo Cotugno. A dimostrazione del ‘patto’ d'acciaio tra il governatore Toma, Orgoglio Molise e l’europarlamentare Aldo Patriciello. L’ex presidente del Consiglio dovrà occuparsi di turismo e cultura, settori sui quali Toma ha insistito non poco durante la campagna elettorale, oltre che dei molisani nel mondo e di impiantistica sportiva.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. La partita per l’elezione del presidente del Consiglio sembra ricalcare la scena avvenuta cinque anni. Vincenzo Cotugno, nel 2013 eletto con Rialzati Molise, era entrato in aula da presidente in pectore. Ma a sedersi sulla poltrona più alta di Palazzo D’Aimmo era stato Vincenzo Niro, oggi assessore. Che aveva a sua volta dovuto cedergli il posto, al 'giro di boa' dei due anni e mezzo di legislatura.

Oggi il braccio di ferro è tra l’esponente dell’Udc Salvatore Micone e la leghista Aida Romagnuolo (un passato da campionessa di culturismo da spendere nella prova) che, come si diceva, starebbe lavorando sugli esclusi (a partire dallo stesso Iorio, che a detta di Toma ha avanzato “richieste inaccettabili”) e sugli scontenti. E che potrebbe cercare sponda nel M5s, provando a riproporre in via IV Novembre l’esperienza del nascente governo giallo-verde Di Maio-Salvini. Insomma la partita è tutta da giocare e salvo colpi di scena – un accordo dell’ultimo momento per Pallante – uno dei due entrerà consigliere e uscirà presidente. Per l’altro, c’è da dire, resterà il quinto posto in Giunta rimasto 'congelato'. Con deleghe da definire.

La trattativa andrà avanti nel fine settimana, tra riunioni di maggioranza e consultazioni politiche. Per Donato Toma, invece, l’impegno di chiudere gli ultimi passaggi del programma di governo. Che dovrà leggere in aula, visto che la ‘suspense’ sulla composizione della Giunta e sull’assegnazione delle deleghe è già sfumata. Entrambi i passaggi fatti prima della riunione, con tutta l’attenzione puntata sull’elezione del presidente del Consiglio. Primo momento e forse, primo scontro istituzionale della legislatura. Anche nella minoranza, dove Cinque stelle e Pd, con Patrizia Manzo e Vittorino Facciolla, si contendono la vice presidenza. La logica dei numeri che potrebbe essere superata da accordi trasversali.

Carmen Sepede

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063 e invia ISCRIVIMI