Microcredito alle imprese, a Isernia nuovo tavolo di lavoro

Domani presso la Sala Raucci del Comune l’incontro che avrà come filo conduttore l’esperienza della start up ‘CreAzioni Moda’

ISERNIA. Nuovo tavolo di lavoro domani 21 maggio a Isernia, nell’ambito del progetto “Microcredito Molise – dedicato a Don Ulisse Marinucci”. L’appuntamento è fissato alle ore 16 nella Sala Raucci de Comune. Sotto la lente degli esperti il microcredito come strumento per favorire la crescita del tessuto imprenditoriale, supportare nuove forme di cooperazione capaci di valorizzare il lavoro e la dignità delle persone.

Il microcredito erogato da Fidimed, in collaborazione con ‘Microcredito per l’Italia’, alla start up innovativa Coop. CreAzioni Moda costituirà il filo conduttore dell’incontro. “Questa operazione infatti esprime appieno, meglio di tante parole, le finalità economiche e sociali del microcredito – evidenziano gli organizzatori -. Costituita nell’ambito delle attività progettuali ‘Laboratorio Moda Molise’, la start up innovativa CreAzioni Moda nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni ‘100% made in Italy’ partendo da un ‘luogo’ simbolo della moda italiana, da una storia e da un patrimonio di competenze creative e manifatturiere poste attualmente ai margini del sistema produttivo nonostante il loro significativo profilo professionale”.

Come è noto il tratto caratteristico del progetto della start up innovativa è rappresentato dalla colorazione naturale dei tessuti, dal suo inscindibile collegamento tra innovazione e sostenibilità che rappresenta il suo forte elemento di competitività. La forma societaria scelta dalla start up innovativa è la cooperativa: essa esprime appieno un modello ‘aperto e inclusivo’ teso a valorizzare il lavoro e le persone. Un modello, quello della cooperativa, tornato di attualità in un momento in cui l’espandersi di forme atipiche e autonome di lavoro, stanno stimolando la ricerca di nuove forme di lavoro che non svalutino il valore dello stesso e la dignità delle persone.

“La positiva conclusione del microcredito a beneficio della start up innovativa quindi – evidenziano ancora gli organizzatori -, rappresenta la più ‘forte sollecitazione’ affinché si attivi la legge regionale n.5 sul microcredito (anche attraverso qualche opportuna modifica). Può rappresentare inoltre l’occasione per delineare l’attivazione di un modello di rete territoriale.

All’incontro parteciperanno Donato Toma (presidente della Regione Molise), Lorenzo Coia (presidente della Provincia di Isernia), Pietro Paolo Di Perna (assessore Comune di Isernia), Saverio Rosa (amministratore “Microcredito per l’Italia), Stefano Zaccheo (Fidimed), Teresa Ascione (consigliere delegato start up innovativa “CreAzioni Moda”), Giorgio Gagliardi (resp. Progetto “Laboratorio Moda Molise”), Alberto Santolini (presidente dell’Odcec) e Galileo Casimiro (presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Campobasso).

