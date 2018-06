Turismo e cultura, arriva il calendario unico delle manifestazioni molisane

L’annuncio dell’assessore regionale Vincenzo Cotugno, che intende dare nuovo slancio alle tradizioni locali con un progetto mirato

CAMPOBASSO. Avviata, nelle ultime ore, da parte dell’assessore regionale Vincenzo Cotugno, una sorta di ricognizione delle iniziative turistico-culturali organizzate in Molise nel corso dell’anno (dal 15 luglio al 31 dicembre) ai fini della creazione di un Calendario unico regionale delle stesse.

Si tratta del progetto ‘Turismo è cultura’, varato con l’obiettivo conservare, valorizzare e incentivare il patrimonio locale, attraverso le manifestazioni tradizionali, nella loro varietà.

Dal Dipartimento regionale delle Politiche culturali e di promozione turistica è stata così inviata, a tutti i 136 comuni molisani, una nota con la quale si chiede di individuare, attraverso un’apposita scheda, le inziative in programma nel proprio comune. La risposta delle Amministrazioni comunali dovrà pervenire all’Assessorato al Turismo entro e non oltre il prossimo 2 luglio 2018, per poi procedere, come detto, alla stesura del Calendario unico regionale.

“Amministrazioni comunali, Pro-Loco, Associazioni: sono il motore propulsivo per la conservazione e promozione delle nostre tradizioni - afferma l’assessore Cotugno - il Molise è una regione splendida che grazie alla propria gente porta avanti con orgoglio manifestazioni decennali che ogni anno riescono a richiamare turisti da tutto il mondo. Abbiamo bisogno di lavorare in sinergia, Istituzioni regionali e Amministrazioni locali, per procedere ad un’ottimizzazione delle iniziative in campo, in primis favorendo la migliore comunicazione per gli eventi in programma attraverso un calendario unico. Ogni manifestazione, da quelle più grandi a quelle minori, compongono un mosaico unico per la promozione delle ‘bellezze’ del nostro territorio che dovranno essere supportate attraverso gli strumenti più idonei. Il Molise è una terra da amare e da riscoprire - conclude - ritengo che solo lavorando insieme riusciremo ad offrire la più bella “cartolina” per i nostri turisti”.

