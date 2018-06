Vertenze Gam e Zuccherificio,i lavoratori assediano il Consiglio regionale

Il presidente Toma promette un tavolo di conciliazione con le parti sociali. Nel frattempo declina il ricevimento a margine dei lavori del consiglio

CAMPOBASSO. Proteste fuori e dentro Palazzo D'Aimmo quest'oggi in consiglio regionale, ad alzare la voce sono gli ex dipendenti di Gam e Zuccherificio che da tempo chiedono risposte in merito alle situazioni pendenti di centinaia di lavoratori i quali attendono da mesi un ricollocamento nel mondo del lavoro. "Abbiamo chiesto gia da settimane un incontro con il presidente DonatoToma - sottolineano i rappresentanti sindacali - ma al momento non abbiamo ricevuto risposta alcuna".Intanto alcuni sindacalisti sono riusciti ad intercettare fugacemente il presdiente durante la pausa dei lavori consiliari, strappando una promessa ad un incontro più formale con le parti sociali da organizzare il più presto possibile

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063 e invia ISCRIVIMI