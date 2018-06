Isernia, ‘Porte Aperte’ a 5 Stelle: domani l’inaugurazione con la deputata Testamento

L’appuntamento è fissato alle 17 all’InfoPoint di via Berta: al centro dell’incontro il provvedimento del governo per abolire la ‘chiamata diretta’ del dirigente scolastico

ISERNIA. Si terrà domani alle 17, all’InfoPoint di Isernia in via Berta, il primo appuntamento dell’operazione “Porte Aperte” che sarà inaugurata dalla deputata del Movimento Cinque Stelle di Isernia, Rosalba Testamento. Gli attivisti hanno programmato di ospitare, nei weekend e durante la settimana, gli eletti del Movimento nelle varie istituzioni per incontrare i cittadini informandoli sull’attività svolta e raccogliendo le loro istanze.

La deputata Testamento, componente della commissione Cultura, Scienze ed Istruzione, ha già comunicato la propria disponibilità ad essere presente ogni sabato nella la struttura di Via Berta. “Nell’appuntamento di domani – si legge in una nota del M5S di Isernia – si parlerà anche del provvedimento di abolizione della ‘chiamata diretta’ del dirigente scolastico, un provvedimento importante del Governo per restituire la giusta dignità al settore della scuola. Il resto del calendario e le aperture settimanali dell’InfoPoint saranno comunicate nei prossimi giorni”.

