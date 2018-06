Campobasso città anti razzista: ok alla mozione in Consiglio comunale

Approvati anche i registri per il testamento biologico e la bigenitorialità

CAMPOBASSO. Giornata piena per il Consiglio comunale di Campobasso in cui, seppur in un dibattito a tratti infuocato sulle scorie del patrocino appena concesso al Gay Pride dalla commissione Cultura, sono stati approvati diversi provvedimenti significativi. A partire dal registro per il testamento biologico che va di pari passo con il registro per la bigenitorialità i cui regolamenti, che hanno ottenuto l’ok dell’Aula di Palazzo San Giorgio, consentono e disciplinano la possibilità di rendere le dichiarazioni ai servizi demografici del Comune.



Inoltre, è passata con 17 voti favorevoli la mozione a firma di D’Anchise, Trivisonno e Durante per inserire nello Statuto comunale l’espressione “Campobasso città antirazzista” perché “nel nostro Paese – si legge nel documento – sono costantemente in crescita i pericoli derivanti dai fenomeni di ‘razzismo’ e ‘omofobia’ ed è dunque necessario “mettere in campo ogni iniziativa per impedire il ritorno dell’ ‘odio razziale’ e garantire il rispetto della dignità umana”.

Contrari Pilone e Tramontano per l’opposizione, mentre la consigliera Cancellario non ha partecipato al voto.

