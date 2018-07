Stanziati 29 milioni di euro per potenziare la diga di Chiauci

Il finanziamento del Masterplan, voluto dalla Regione Abruzzo, è stato presentato dal governatore D’Alfonso



CHIAUCI. Potenziamento idrico della capacità dell’invaso: ammonta a 29 milioni di euro il finanziamento destinato alla diga di Chiauci.

Venticinque milioni saranno stanziati dalle Regioni Abruzzo e Molise e quattro dal del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, questi ultimi finalizzati all'ulteriore potenziamento strutturale.

Il finanziamento del Masterplan, voluto dalla Regione Abruzzo, è stato presentato dal governatore Luciano D'Alfonso. In particolare, il presidente ha illustrato l'impiego dei primi 14 milioni euro sottoposti a procedura di gara per la scelta dei contraenti, che sono tre: il Consorzio stabile Pentagono, l'Ati Edilflorio-fratelli Persia e Florio Giuseppe, e la Tenaglia srl.

Il ribasso complessivo ammonta a 1,7 milioni di euro. “Si tratta di lavori davvero strategici – ha affermato D'Alfonso all’Ansa - che abbiamo messo in agenda appena ci siamo insediati. Andavano fatti 20 anni fa. Abbiamo fatto sì che attraverso quest'intervento aumentasse la capacità per un milione e 200 mila metri cubi di acqua".



