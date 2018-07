Tragedia di Larino, Tedeschi lancia l’appello al M5S: “Battete un colpo. Subito un tavolo di confronto Governo-Regione”

Pagina 1 di 2

L’esponente dei Popolari chiede ai parlamentari molisani di attivarsi presso il ministro della Salute: “E’ il momento dei fatti”. Anche Iorio interviene: “La chiarezza sulla sanità molisana deve iniziare da Roma. E il Consiglio regionale riveda il Pos”. Poi, il botta e risposta tra l’ex governatore Frattura e il pentastellato Greco. E, infine, le novità sul punto di primo intervento a Venafro

CAMPOBASSO. Il caso del decesso del 47enne di Larino avvenuto per aneurisma cerebrale dopo una serie di incresciosi eventi, come l’ambulanza in ritardo e la tac dell’ospedale di Termoli non funzionante, tiene banco sulle cronache locali e nazionali.

Ed ecco che diverse voci, politiche e non, si alzano per chiedere il rispetto del diritto alla salute dei cittadini.

TEDESCHI E L’APPELLO AL M5S. Ad intervenire, nelle ultime ore, anche il consigliere regionale dei Popolari Antonio Tedeschi. Questi incalza il Movimento Cinque Stelle per chiedere l’attivazione dei parlamentari molisani nei confronti del ministro Grillo ai fini della convocazione di un tavolo tecnico Governo–Regione, atto a ‘ridiscutere’ l’ormai famigerato Decreto Balduzzi sulla riorganizzazione della sanità.

“Impossibile restare in silenzio dinanzi a quanto sta accadendo nella sanità molisana in questi giorni – afferma Tedeschi attraverso una nota stampa - Le ultime dolorose vicende ci impongono di reclamare con forza, presso il Governo centrale, il rispetto della nostra dignità e la tutela del diritto alla salute dei nostri cittadini. Appurato che, purtroppo, le istituzioni regionali, in questa fase, hanno le mani legate, la partita deve necessariamente giocarsi a livello nazionale. Mi appello pertanto con forza ai parlamentari molisani eletti lo scorso 4 marzo, gli unici in grado di fare da trait d’union tra la Regione Molise e il Governo. Il consenso elettorale porta responsabilità. Sembrano averlo dimenticato gli esponenti del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama e Montecitorio. Ben 4 rappresentanti molisani del Movimento siedono in Parlamento e dovrebbero farsi portavoce delle istanze dei molisani, perché la fiducia non si ricambia solo a parole. È il momento dei fatti.

Ai parlamentari pentastellati – ancora Tedeschi - chiedo di sollecitare il ministro della Salute, Giulia Grillo, anch’essa esponente del Movimento 5 Stelle, affinché convochi con urgenza un tavolo di confronto tra Governo centrale e regionale. È inoltre necessario attivarsi per la modifica del Decreto Balduzzi, che fortemente penalizza la nostra regione, nonché impegnarsi al fine di giungere all’abrogazione dell’art. 34 bis della manovra di bilancio che ha trasformato in Legge nazionale il Piano Operativo Sanitario 2015/2018. Ai parlamentari grillini e ai miei colleghi pentastellati in Consiglio regionale chiedo, dunque, di dare risposte concrete ai numerosi molisani che, nelle scorse tornate elettorali, hanno concesso loro fiducia”.