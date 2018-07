Fondi europei, summit del Comitato di sorveglianza sull’utilizzo delle risorse

Due giorni di appuntamenti presso l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno. A guidare i lavori il governatore Donato Toma

CAMPOBASSO. Utilizzo dei fondi europei, presso l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno di scena la due giorni di approfondimento.

Si è svolta oggi, infatti, la riunione tecnica del Comitato di sorveglianza sul Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Regione Molise, mentre domani si terrà l’appuntamento istituzionale.

Dieci i punti all’ordine del giorno al vaglio degli esperti, nel suggestivo scenario che, oltre ad essere un sito di pregio storico, rientra nell’area pilota “Mainarde” della Strategia nazionale Aree interne.

A guidare i lavori di controllo sull’efficacia dell’attuazione e sullo stato di avanzamento degli Assi del POR, in collaborazione con il partenariato sociale, economico e istituzionale, il presidente della Regione Molise, Donato Toma.

“Siamo giunti, ormai, ad una fase intermedia dell’attuazione del Programma – afferma il governatore - con uno sguardo al post 2020. Ci confronteremo a tutto tondo su ciò che è stato fatto, ma soprattutto su quello che occorre fare per accelerare l’utilizzo delle risorse. Si tratta, in sostanza, di definire gli orientamenti futuri, registrare le buone prassi da replicare e analizzare le criticità da superare”.

