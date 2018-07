Ex Gam, manca la Cig di giugno: Micone sollecita l’Inps

Il presidente del Consiglio regionale ha ricevuto alcuni lavoratori che hanno avuto le garanzie richieste: “Ringrazio l’Ente per la disponibilità e mi auguro che l’inconveniente non si ripeta in futuro”

CAMPOBASSO. Nei giorni scorsi, il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha ricevuto alcuni lavoratori dell’ex Gam che lamentavano il mancato pagamento dell’indennità di Cassa Integrazione del mese di giugno da parte dell’Inps. I responsabili dell’ente previdenziale, interpellati dallo stesso presidente, hanno confermato il ritardo nell’erogazione dell’assegno dovuto, assicurando tuttavia lo sblocco immediato della situazione.

“Ringrazio l’Inps – ha detto Micone – per la disponibilità dimostratami nel risolvere la problematica che ho inteso sollevare, ma soprattutto mi auguro vivamente che lo spiacevole inconveniente non abbia più a ripetersi in futuro. Nell’esprimere vicinanza e solidarietà, anche a nome di tutto il Consiglio regionale, ai lavoratori ex Gam, ma più in generale a tutti coloro i quali si trovano in questo momento in cassa integrazione, ribadisco l’impegno mio personale e della massima assemblea legislativa del Molise per la ricerca di soluzioni possibili al loro stato di sofferenza così come manifesto vicinanza e comprensione – ha concluso il presidente dell’assemblea di via IV novembre – alle famiglie dei lavoratori in cassa integrazione costretti giornalmente ad affrontare sacrifici di ogni genere”.

