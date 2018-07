Emergenza rete sanitaria, Durante: “La mia nota alla Regione del 2017 caduta nel vuoto”

Il presidente del Consiglio comunale di Campobasso: “Dopo aver evidenziato le carenze del sistema e del piano operativo avevo chiesto un confronto per prendere tutte le decisioni necessarie e urgenti, ma nessuno se ne è fatto carico”

CAMPOBASSO. Il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante, in concomitanza con la conferenza stampa tenuta oggi dal Forum Molisano per la Sanità pubblica e dopo l’ultimo tragico evento a causa di un’evidente carenza dell’organizzazione del sistema sanitario Regionale e del piano operativo straordinario che ne attua i processi, ha riproposto la nota inviata il 21 novembre 2017 al presidente della Regione e al Consiglio regionale.

“La nota in questione – ha spiegato Durante – riguardava le reti tempo-dipendenti per le emergenze urgenze neurologiche e cardiologiche. In detta nota, dopo aver evidenziato le carenze del sistema regionale, e invitato gli organi competenti ad assumere direttamente le responsabilità del caso, e a prendere tutte le decisioni necessarie, con il carattere di assoluta urgenza, invitavo ad un confronto sul tema gli organi regionali. Dagli stessi, purtroppo, non ho avuto alcuna risposta, né in via ufficiale né in forma privata o confidenziale: la cosa che mi ha maggiormente colpito in maniera negativa – ha concluso il presidente dell’assise civica del capoluogo – è stata che neanche uno dei consiglieri regionali ha riscontrato la mia missiva”.

SCARICA LA LETTERA DI DURANTE: Nota alla Regione Molise su Lea

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063 e invia ISCRIVIMI