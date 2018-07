Caso degli ex commissari Ittierre, Federico interroga il Ministro dello Sviluppo Economico

Il deputato pentastellato chiede di conoscere le intenzioni del Governo nei confronti della triade commissariale, insediatasi dopo il crac della It holding e poi sostituita con decreto, non senza strascichi

ROMA/ISERNIA. Torna ‘sotto i riflettori’, ma soprattutto all’attenzione del Governo centrale la vicenda Ittierre, con particolare riferimento agli esiti della gestione commissariale targata Ciccoli, Spada e Chimenti.

A sollevare la questione il deputato molisano del Movimento Cinque Stelle, Antonio Federico, con un’interrogazione al ministro dello Sviluppo Economico, volta a fare luce sull’operato dei citati commissari, o meglio a capire se il Governo, alla luce di un decreto di revoca del 7 aprile 2017, intenda rivalersi sugli stessi.

Federico, nella sua interpellanza, ripercorre dapprima le tappe della storia dell’azienda tessile di Pettoranello del Molise, dall’espansione alla crisi finanziaria del febbraio 2009, che spinse il Gruppo a chieder l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Quindi, la nomina dei commissari straordinari da parte del ministro pro tempore di allora Claudio Scajola e il richiamato decreto del 7 aprile 2017, del Ministro dello Sviluppo Economico, con cui sono state accettate le dimissioni del commissario straordinaria Roberto Spada ed è stato revocato l’incarico ad Andrea Ciccoli. Difficile il cammino degli ex commissari alla It Holding. Erano già rimasti coinvolti in una vicenda giudiziaria relativa a presunte consulenze milionarie, per la quale era stato rinviato a giudizio soltanto il loro collega Stanislao Chimenti. Si sono costituiti parte civile, invece, in un differente procedimento per l’ipotesi di una maxi truffa ai danni della Ittierre.

Tornando alle premesse dell'interrogazione di Federico, si legge come la direzione generale, in una relazione aveva sollevato delle contestazioni nei confronti dei commissari in questione; nel citato decreto ministeriale si legge che si è «ritenuto di concordare con la Direzione Generale che l'insieme degli elementi raccolti comprova l'oggettiva inidoneità dell'organo collegiale ad assicurare una efficiente ed efficace gestione della procedura di amministrazione straordinaria e, per conseguenza, una cura adeguata degli interessi pubblici cui la stessa è finalizzata, come emerge in particolare: a) dalla confusa, disomogenea e non compiuta rappresentazione dei costi della procedura; b) dall'assenza di ponderate e concrete iniziative per la rapida conclusione della gestione liquidatoria della procedura, e al contempo dal compimento di atti in assenza della preventiva autorizzazione, ove prevista ai sensi di legge; c) dalla adozione di criteri di determinazione dei compensi degli incarichi di assistenza e consulenza legale penalizzanti per la Procedura e dal mancato controllo del corretto svolgimento degli incarichi medesimi»".

Di qui l’interrogazione al ministro, chiedendo di sapere se, in considerazione di quanto evidenziato nel decreto 7 aprile 2017, intenda rendere pubblici i dati e i fatti relativi alla non compiuta rappresentazione dei costi della procedura questione; se si intendano assumere iniziative al fine di rivalersi sui commissari uscenti alla luce delle relative indicazioni del decreto ministeriale 7 aprile 2017 relative alla «assenza di ponderate e concrete iniziative per la rapida conclusione della gestione liquidatoria della procedura, e al contempo dal compimento di atti in assenza della preventiva autorizzazione, ove prevista ai sensi di legge»; quali eventuali ulteriori iniziative – conclude l’interpellanza - si intendano assumere, anche in termini di autotutela, in relazione alla condotta dei commissari in questione”.

Si attendono risposte. E il deputato molisano del Movimento Cinque Stelle, che già nelle vesti di consigliere regionale si era interessato al caso Ittierre, pare essere intenzionato ad andare fino in fondo.

