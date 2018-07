Apre la ‘Casa del Popolo’: assistenza a sfrattati e precari e doposcuola popolare

La sede in via Gioberti, a Campobasso. I servizi garantiti da un team di volontari, con uno sportello legale per assistere la popolazione

CAMPOBASSO. Anche a Campobasso è ora operativa la ‘Casa del Popolo’. Uno spazio aperto a tutti, in cui sarà possibile ottenere assistenza sindacale e legale, con servizi rivolti anche alle categorie più deboli, dagli sfrattati ai lavoratori precari. Uno spazio “in cui tornare a fare comunità ripartendo dal basso”, come è stato spiegato nella conferenza stampa organizzata oggi a Campobasso, all’indomani dell’inaugurazione della sede, in via Gioberti, alle spalle del passaggio a livello di via Mazzini.

Diversi i servizi che saranno attivati. Oltre allo sportello legale ci sarà uno sportello di ascolto socio-sanitario, uno sportello migranti, un doposcuola popolare e uno sportello sindacale e Caaf dell’Unione sindacale di base. Per accedere ai servizi si potrà versare un contributo, a titolo di rimborso ai volontari che presteranno assistenza ai cittadini, o ricambiare facendo a propria volta volontariato. A seconda delle proprie possibilità.

“Vogliamo fare mutualismo, partendo dall’ascolto delle esigenze del territorio – ha spiegato Chiara Santone – siamo aperti a chiunque voglia collaborare in maniera volontaria alle attività che proponiamo, o che voglia proporre a sua volta altre iniziative. Lanciamo anche un messaggio ai cittadini, che non vogliono più una politica calata dall’alto, sempre più lontana dalle esigenze della popolazione. Grande è la nostra attenzione ai temi dell’ambiente, contro alcune grandi opere che rappresentano solo uno spreco di denaro pubblico”.

“Forniremo assistenza legale non solo a chi perde il lavoro – ha spiegato l’avvocato Caterina Ciaccia, vicina anche ideologicamente allo spirito che anima i promotori della Casa del popolo, tra loro anche il leader di Potere al popolo ed ex consigliere regionale Italo Di Sabato – Ma ci rivoltiamo anche ai precari e al popolo delle partite Iva. Proporremo un nuovo modo di fare assistenza e sindacalismo, che è pure un modo per rivendicare diritti che non sono affatto garantiti, aprendo una riflessione sulle legittime aspettative di una platea di lavoratori sempre più vasta”.

Sostegno sarà offerto anche agli sfrattati, “famiglie che devono vivere con 400 euro al mese”, come ha spiegato Sergio Calce, dell’Usb. “Aspettiamo risposte dal nuovo governatore Donato Toma, al quale auguriamo buon lavoro – ha affermato Sergio Calce – lunedì avremo un incontro, anche per parlare delle cinquanta pagine di documenti che ha inviato ai sindacati. Mentre aumenta il numero dei poveri, in Italia sono sei milioni, è sempre più necessario garantire i servizi essenziali, partendo dalla sanità, ancor più dopo i drammatici episodi avvenuti in questo periodo in Molise”.

Tra le iniziative organizzate dalla Casa del Popolo quella in vista del ‘Gay pride’ di sabato 28 luglio a Campobasso. Giovedì 26 luglio, alle ore 19, ci sarà un’assemblea e al termine del dibattito la proiezione del film ‘Pride’.

