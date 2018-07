Area di crisi, 8 milioni di euro per 48 imprese, Toma: “Recuperati due anni di ritardo”

Le parole del governatore del Molise, all’atto della firma della convenzione con le aziende beneficiarie dei sostegni pubblici. Previsti 280 nuovi posti di lavoro

CAMPOBASSO. “Un intervento concreto per far ripartire l’economia e creare nuovi posti di lavoro”. Così il governatore del Molise Donato Toma ha definito l’intervento, con cui la Regione ha assegnato 8 milioni di euro a 48 imprese dell’Area di crisi (7 nuove aziende e 41 ampliamenti). A illustrare il provvedimento il dirigente del dipartimento Mariolga Mogavero e l’amministratore di Sviluppo Italia Claudio Pian, che hanno puntato il dito sulla ricaduta occupazionale della misura: sono infatti previsti 280 nuovi posti di lavoro.

I finanziamenti sono destinati all’acquisto di macchinari e impianti, nonché per accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, com’è stato detto nell’incontro che si è svolto oggi a Palazzo Vitale, alla presenza degli imprenditori, chiamati a firmare la convenzione.

“I fondi sono ancora insufficienti – ha affermato Toma – 15 milioni di euro per l’Area di crisi sono pochi, stiamo vedendo come reperire nuove risorse, anche in vista della pubblicazione di un nuovo bando. La dotazione complessiva della misura è di 18 milioni di euro, vedremo nei prossimi giorni se riusciamo a far scorrere la graduatoria. Quello che posso dire è che abbiamo recuperato due anni di ritardo".

"Abbiamo la necessità di impegnare entro fine anno quanto più risorse possibili - ha aggiunto Toma - Abbiamo trovato anche modalità di certificazioni che anticipano la spesa stessa, 40% di anticipazione, con fideiussione da parte delle imprese. Nel frattempo abbiamo finito l’esame del Patto per il Molise, riprogrammeremo alcune misure, altre invece sono già pronte per essere erogate”.

Tra questi anche alcune rivolte a giovani imprenditori. Resta il problema della carenza delle infrastrutture, che rende “bassa l’attrattività del territorio”, come ha aggiunto il presidente della Regione, annunciando interventi per migliorare la condizione delle strade del Molise. Nel Patto per il Molise ci sono oltre 300 milioni di euro per il settore, 25 milioni per la Castellelce sono stati già investiti. Intanto è in arrivo anche un intervento, strutturale, che riguarderà la città di Campobasso. “Riprogrammeremo 2 milioni e 300mila euro per il capoluogo – ha anticipato il governatore – entro Ferragosto potrebbero esserci novità”.

Carmen Sepede

