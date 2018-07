Trasporto gratuito dializzati, la soddisfazione dell’Aned e la proposta all’Asrem

L’associazione regionale degli emodializzati lancia l’idea di replicare la convenzione tra azienda sanitaria e cooperativa per il servizio di trasferimento dei pazienti, esistente nel distretto di Isernia-Venafro, anche in altri ambiti



CAMPOBASSO. Sulla questione del trasporto gratuito dei dializzati interviene la segreteria regionale Aned Onlus Abruzzo e Molise per esprimere soddisfazione per i chiarimenti forniti dall’Asres, a seguito dell’interessamento al caso del consigliere regionale Valerio Fontana.

E lancia l’idea di replicare la convenzione stipulata per il distretto di Isernia-Venafro anche per altri ambiti regionali. Trattasi di un contratto di fornitura del servizio che prevede che il trasporto dei pazienti venga effettuato da una Cooperativa, a fronte di canone in carico all’Azienda sanitaria, a titolo assolutamente gratuito per il dializzato.

“La Regione Molise – si legge in una nota a firma del vicesegretario dall’associazione, l’avvocato Domenico Farina - ha fatto finalmente chiarezza sulla questione dei trasporti dei dializzati. Ora, infatti, nero su bianco, è stato confermato che il trasporto dei dializzati, anche da parte di Misericordie, Croci Verdi, Bianche o Rosse, è a titolo gratuito.

Nulla è quindi dovuto ai vettori da parte dei malati, nemmeno a titolo di rimborso spese. I dializzati trasportati in questo modo, pertanto, non sono tenuti a versare alcunché al vettore, come specifica la comunicazione, a firma del Direttore Generale della ASREM, ing. Gennaro Sosto. Aned, nell’esprimere soddisfazione per la risoluzione di una questione che gravava, ingiustamente, sulle tasche dei soggetti più deboli e svantaggiati (si pensi ad una pensionata, magari vedova, costretta a pagare temendo, in caso contrario, di non poter essere sottoposta alla necessaria terapia), offre la propria disponibilità – conclude la nota - per studiare una convenzione simile a quella in vigore per l’ambito territoriale di Isernia, parimenti citata nella lettera dell’ingegner Sosto”.

