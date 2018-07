Molise unica regione senza donne in Giunta regionale: il Pd presenta ricorso al Tar

Sarà illustrato domani, in una conferenza stampa, insieme alla proposta di legge del consigliere Micaela Fanelli, finalizzata ad assicurare il rispetto della parità di genere

CAMPOBASSO. Niente donne nella Giunta regionale, il Pd presenta ricorso al Tar per l’annullamento del decreto del governatore Donato Toma n. 53 del 15.05.2018, avente ad oggetto la nomina dei componenti della Giunta Regionale, per la violazione ed omessa applicazione del principio della parità e/o rappresentanza di genere, di cui agli artt. 3, 51 c. 1, e 117 c. 7 della Costituzione.

Un’azione che sarà illustrata in una conferenza stampa, in programma per domani, in cui sarà illustrata anche la proposta di legge del consigliere dem Micaela Fanelli, sulle “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10”, per assicurare il pieno rispetto dei principi di parità tra uomini e donne, garantendo la parità di accesso alle cariche elettive, alla rappresentanza equilibrata dei due generi negli organi di governo della Regione e nell’accesso agli organi degli enti e delle società a partecipazione regionale.

“La battaglia per la parità di genere deve essere condotta soprattutto nella nostra Regione – il commento di Fanelli e delle cittadine che hanno sottoscritto il ricorso – In questa legislatura, nonostante siano state elette sei donne in Consiglio regionale, nessuna di loro è presente in Giunta. A questa violazione dei principi di legge, sono state fatte seguire due azioni. La presentazione di un emendamento alla Statuto regionale, da parte del consigliere Fanelli, che prevede la presenza delle donne nell’Esecutivo e il deposito del ricorso al Tar, per chiedere l’annullamento del decreto di nomina degli assessori”.

“Due azioni politiche convergenti – hanno aggiunto - che non hanno l’intenzione di intralciare l’azione di governo, ma di stimolare presidente e maggioranza al rispetto dei principi di parità di genere, nella speranza di riuscire a superare questo vulnus giuridico e sociale, che porta il Molise ad essere l’unica regione ad avere una Giunta tutta al maschile”.

