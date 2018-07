Molise, aumentano le imprese. Regione prima in Italia per crescita delle società di capitali

Il dato, relativo al secondo trimestre 2018, è comunque inferiore allo stesso periodo di un anno fa. La rilevazione di Unioncamere e Infocamere sull’andamento dei settori produttivi



CAMPOBASSO. Molise quinta regione italiana per tasso di crescita delle imprese nel secondo trimestre 2018 e prima per aumento delle società di capitali. Il dato, positivo (ma il saldo è inferiore allo stesso trimestre del 2017), emerge dal report di Unioncamere e Infocamere, sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel secondo trimestre 2018.

In Italia, tra aprile e giugno, sono nate 1.000 imprese al giorno, mentre 670 hanno chiuso i battenti. In Molise, nel periodo preso in esame, si sono costituite 616 nuove imprese, contro un numero di cancellazioni pari a 383.

Il tasso di crescita rispetto al primo trimestre 2018 è dello 0,66%, che colloca il Molise solo dopo Lazio, Puglia, Basilicata e Campania. Crescita comunque inferiore allo stesso trimestre del 2017, quando era pari allo 0,73%.

Analizzando le forme giuridiche delle iscrizioni e cessazioni nel periodo di analisi, ottime notizie per il Molise: la regione si colloca al primo posto per tasso di crescita delle società di capitali (2,02% contro la media nazionale dell’1,20%, prevalentemente trainato dalla provincia di Campobasso ,che registra un + 2,30%). Dato incoraggiante poiché le società di capitali, in quanto forme di impresa più strutturate, sono indice di una maggiore solidità e di una organizzazione più articolata del sistema produttivo. All’interno delle società di capitali, boom per le società a responsabilità limitata semplificata: ben 122 iscrizioni, sulle 194 iscrizioni totali di società di capitali.

Riguardo all’andamento dei settori, in termini assoluti l’avanzamento più sensibile è stato quello delle attività relative all’agricoltura. In termini relativi, la crescita più accentuata si è registrata nelle attività dell’istruzione e della fornitura di energia elettrica e gas.

Saldo negativo, in termini assoluti, per i settori del commercio e delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, che registra anche in termini relativi il risultato peggiore insieme alle attività di trasporto e magazzinaggio e a quelle artistiche e di intrattenimento ( -1%).

