Questura di Isernia, Borzacchiello lascia: “Spero di aver reso Isernia più sicura”

Il saluto agli organi di stampa, ai colleghi e alla cittadinanza nuovo incarico a Chieti. A sostituirlo Roberto Pellicone da Reggio Calabria

ISERNIA. Stamane, il dottor Ruggiero Borzacchiello, questore di Isernia, ha salutato gli organi di stampa e di informazione ringraziandoli per la collaborazione offerta durante la sua permanenza in questa città. L’occasione ha rappresentato il momento per tracciare un bilancio dell’attività della Polizia di Stato nella provincia di Isernia dal momento del suo insediamento ad oggi.

Tanti sono stati i progetti realizzati con notevole sacrificio e professionalità degli operatori. Solo per ricordarne alcuni: il progetto Youpol che ha avvicinato ancor di più la popolazione isernina, soprattutto i più giovani ed avvezzi all’uso delle app, alla Polizia di Stato per quanto riguarda le segnalazioni di bullismo e spaccio di stupefacenti, o il progetto Tablet, nato da un grande sforzo organizzativo degli operatori dell’Upgsp, che consente di svolgere i primi accertamenti relativi all’attività di controllo del territorio direttamente sul posto. La proficua attività di controllo del territorio ha permesso agli operatori della Divisione Anticrimine di emettere numerosi provvedimenti in tema dei prevenzione come gli avvisi orali, i fogli di via obbligatori.

In tema di polizia giudiziaria, lusinghieri sono stati i risultati che hanno visto il triplicarsi degli arresti nel territorio provinciale, grazie alla elevata professionalità e lo spirito di sacrificio degli investigatori della Squadra Mobile. Operazioni di rilevanza nazionale come la liberazione di una donna isernina sequestrata in casa da un giovane veneto conosciuto in una chat online, o la ‘Black Money’ che ha consentito di sgominare un’associazione a delinquere finalizzata all’usura e all’estorsione. Tutte attività che hanno, coma mai prima d’ora, fatto balzare agli onori della cronaca nazionale la polizia di Isernia ed hanno contribuito ad infondere nella cittadinanza un maggiore senso di sicurezza. Anche la gestione degli eventi, come Autorità di pubblica sicurezza, è stata svolta in maniera impeccabile grazie all’introduzione dei nuovi modelli con l’attribuzione delle rispettive competenze in tema di Safety, dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone, e Security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Il vertice della Questura di Isernia ha delineato anche l’ottima gestione del fenomeno migratorio: il personale dell’Ufficio immigrazione ha saputo affrontare dapprima le situazioni emergenziali connesse e poi lo stabilizzarsi delle problematiche relative all’accoglienza dei migranti in questo territorio con elevata dedizione e professionalità.

Il questore uscente ha ringraziato tutti i suoi collaboratori, il suo staff, e gli altri organi locali di pubblica sicurezza, nonché il prefetto, per la fattiva collaborazione finalizzata alla risoluzione delle problematiche sorte in questi 2 anni di permanenza. I suoi saluti e ringraziamenti finali sono andati ai vertici delle forze dell’ordine per la collaborazione fornita in tema di gestione dell’ordine e della sicurezza, al sindaco di Isernia e a sua eccellenza monsignor Cibotti per la vicinanza dimostrata a tutti gli uomini e le donne della polizia di Isernia; un ultimo pensiero alla cittadinanza tutta per l’ottimo e costruttivo confronto che ha consentito di rispondere con celerità alle istanze di sicurezza rappresentate.

A sostituire Borzacchiello ad Isernia giungerà in nuova nomina Roberto Pellicone, dal 2015 ad oggi vicario alla questura di Reggio Calabria.

