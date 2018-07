Agricoltura messa in ginocchio dai cinghiali: l’impegno di Cavaliere con Coldiretti

Troppi i danni causati dalla fauna selvatica. Il dibattito dopo la consegna dei riconoscimenti del concorso ‘Oscar Green’, a quattro giovani imprenditori molisani

CAMPOBASSO. Danni all’agricoltura provocati dai cinghiali, l’assessore regionale Nicola Cavaliere ha assicurato l’impegno della Regione per la risoluzione del problema. Impegno preso durante la cerimonia di premiazione dei vincitori regionali del premio 'Oscar Green', che si è svolta al Circolo della Vela di Termoli. Promosso da Coldiretti Giovani Impresa, giunto all’undicesima edizione, l’Oscar Green punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto l’agricoltura per il proprio futuro.

“Il problema dei danni da fauna selvatica, in special modo cinghiali – ha sottolineato il delegato confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli, che insieme con il direttore regionale di Coldiretti, Aniello Ascolese, ha fatto gli onori di casa – è diventato non più rinviabile. Chiediamo risposte concrete e una rapida risoluzione del problema. Non possiamo più accettare che i nostri soci imprenditori agricoli non riescano più a raccogliere i frutti del loro lavoro. Un problema che è diventato anche di natura sociale visto che questi animali si spingono sempre più vicini ai centri abitati, attentando alla sicurezza delle persone, come anche degli automobilisti”.

L’assessore, condividendo appieno le preoccupazioni sollevate dal delegato confederale di Coldiretti, ha assicurato il suo massimo impegno e una rapida risoluzione del problema. “Un’ottima soluzione – ha osservato Spinelli – potrebbe essere quella di rifarsi alle misure normative adottate, per lo stesso problema, dalla Regione Lombardia”. Rimarcando poi la gravità e l’urgenza del problema, Spinelli ha inoltre osservato che “l’assessore Cavaliere potrà passare alla storia come colui che ha risolto uno dei problemi più gravosi che affligge l’agricoltura, non solo molisana ma dell’intero Paese”.

Dibattito arrivato dopo la premiazione dei vincitori del concorso ‘Oscar Green’. Riconoscimenti assegnati a quattro aziende guidate da giovani, che hanno voluto riscoprire l’impegno in agricoltura: ‘Masseria D’Onofrio’ di Alessia D’Onofrio, a Bonefro; Azienda agricola ‘Agrinova’ di Vito Genovese, a Petacciato; ‘L’essenza della natura’ di Rosanna De Paola, a Trivento e ‘Green Cap’ di Daniela Fantacone, a Baranello.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/