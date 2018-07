Soppressione presidi Enel, il Consiglio comunale di Isernia al fianco dei lavoratori

Su istanza del consigliere Stefano Testa, discusso un ordine del giorno sul dimensionamento attuato dall’azienda, con l’impegno a scongiurare un’ulteriore azione di depauperamento del territorio. Il caso approderà anche in assise provinciale il 30 luglio

ISERNIA. Su istanza del consigliere di minoranza Stefano Testa, in Consiglio comunale a Isernia è approdato anche il caso della soppressione nel Molise di ulteriori unità operative Enel.

Il grido d’aiuto alle istituzioni è giunto dal sindacato dei lavoratori elettrici, che chiedono un’azione di mediazione nei confronti dell’azienda al fine di salvaguardare livelli occupazionali e, più in generale, l’economia del territorio.

Appello raccolto e portato, quindi, in assise dal consigliere Testa il quale, nell’evidenziare l’ennesimo atto in ordine al depauperamento del territorio pentro in termini di lavoro e servizi ai cittadini, ha inteso fare voti al sindaco e all’amministrazione “affinché diano piena e completa adesione alla nota delle Segreterie regionali dei lavoratori elettrici; affinché si organizzi in tempi brevi un incontro diretto con le medesime organizzazioni al fine di visionare anche la documentazione esplicativa che l’azienda Enel ha predisposto; affinché copia dell’atto venga inviata anche al Presidente della Giunta regionale, agli assessori regionali, ai sindaci delle province di Isernia e Campobasso e all’Enel stessa, per le opportune azioni di sostegno ai lavoratori”.

Ordine del giorno approvato e, su iniziativa del consigliere Gianni Fantozzi, già consigliere provinciale, inserito anche nell’agenda dell’assise di via Berta del prossimo 30 luglio, come confermato anche dal presidente Lorenzo Coia.

Nell’occasione, la consigliera Mena Calenda si è impegnata a portare la questione all’attenzione del governo regionale.

