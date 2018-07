Rischio idrogeologico, l’annuncio di Toma: fondi per 3 milioni a imprese e professionisti

Per il pagamento degli stati di avanzamento e di conclusione lavori effettuati in alcuni comuni molisani

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, nella sua veste di commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ha riattivato le procedure tecniche e amministrative per consentire il pagamento di stati di avanzamento e stati finali, relativi ad altrettanti lavori, maturati dalle imprese in alcuni comuni molisani.

“In questo modo – ha annunciato - saranno iniettati nel circuito finanziario delle imprese e dei professionisti quasi 3 milioni di euro, che contribuiranno, insieme ad altre azioni in atto, ad avviare il riallineamento tra i lavori realizzati e i pagamenti della Pubblica amministrazione”.

“Gli interventi sul dissesto idrogeologico – ha rimarcato ancora il governatore - rappresentano un'azione molto importante di presidio sul territorio, oltre che di tutela rispetto a situazioni di criticità e di disagio, che si vengono a determinare per le popolazioni e che tante difficoltà determinano nella vita di tutti i giorni”.

“Confido nel fatto – ha concluso - di chiudere al più presto questo Accordo di programma, finalizzato al finanziamento di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto tra Regione Molise e Ministero dell’Ambiente il 2 maggio 2011, per passare alla cantierizzazione di nuovi importanti interventi”.

