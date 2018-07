Il Molise esiste, il conduttore di ‘Linea bianca’ Lino Zani: “E’ una delle terre più belle d’Italia”

Il noto conduttore ospite di una conferenza stampa dell’assessore al Turismo e alla Cultura Vincenzo Cotugno. La Regione protagonista di trasmissioni in onda su Rai 1

CAMPOBASSO. Il Molise protagonista di ‘I rifugi più belli’ di Uno Mattina e di una puntata di ‘Linea bianca’, dedicata a Campitello e Capracotta, entrambe in onda su Rai 1. L’annuncio nella conferenza stampa che l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo Vincenzo Cotugno ha tenuto a Campitello, insieme a un ospite d’eccezione: il maestro di sci e autore televisivo Lino Zani, conduttore di trasmissioni come Linea Bianca e Linea Verde. “Il Molise è una delle terre più belle d’Italia – ha detto Zani – cerchiamo di farla conoscere in tutto il mondo”.

Un’importante passerella per la regione, che Cotugno vuol promuovere portando in regione tour operator, buyer e giornalisti. Ribadendo il no alla partecipazione alla Bit. “Vogliamo far sì che la nostra regione non si racconti ma si viva”, ha rimarcato. Alla presentazione hanno partecipato un gruppo di oriundi molisani residenti in Australia, “figli del Molise che hanno fatto grandi le regioni di accoglienza”, oltre alla nota pittrice Helena Manzan, da anni residente a Castel San Vincenzo, che ha donato una sua opera a Zani.

