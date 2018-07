Dal Venezuela in Italia: due fratelli riabbracciano la mamma dopo tre anni

Grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato e dell’Ambasciatore dei molisani nel mondo

CAMPOBASSO. Riabbracciano la mamma dopo tre anni. Due fratelli di 14 e 16 anni, Cristian Gabriel e Camillo Leonel, bloccati in Venezuela, sono riusciti a raggiungere la madre, che si era trasferita a Morcone, dopo la grave crisi che ha colpito il Paese del Sud America.

Un esempio concreto di solidarietà e cooperazione, quello attuato dal ‘Comitato Molise pro Venezuela' e dai volontari dell’Auser ‘Padre Giuseppe Tedeschi’, in collaborazione con il professor Michele Castelli, residente in Venezuela, nel 2017 nominato dalla Regione 'Ambasciatore dei molisani nel mondo'.

Un impegno che ha consentito ai due fratelli di arrivare in Italia, superando problemi di natura burocratica e difficoltà di ottenere il passaporto, che non avevano finora consentito il ricongiungimento con la madre. "Finalmente – hanno dichiarato i responsabili delle due associazioni - si è riusciti a sbloccare una vicenda che teneva in apprensione la famiglia da anni, consentendo ai due ragazzi di mettersi al sicuro in Italia. Piccoli gesti che restituiscono fiducia nella forza della cooperazione".

