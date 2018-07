Il Gay Pride vince la sfida: piazza stracolma a Campobasso

Presenti anche il sindaco Battista, il presidente del Consiglio comunale Durante e il governatore Toma

CAMPOBASSO. La sfida della piazza è vinta dai numeri. Sono migliaia, 5mila secondo gli organizzatori, anche da fuori regione, le persone affollatesi in piazza Cuoco, a Campobasso, per partecipare al ‘Molise Pride’, il primo Gay Pride organizzato nella nostra regione.

Canti, balli, colori, allegria e nessuna volgarità che possa urtare la sensibilità di qualcuno. Merito dell’organizzatrice Luce Visco, presidente dell’Arcigay Molise e promotrice dell’evento, insieme alla madrina Vladimir Luxuria, da anni in prima linea per i diritti delle persone omosessuali. "Avevano detto che sarebbe scoppiata una bomba - ha detto riferendosi alle minacce comparse sul web in questi giorni, oggetto anche di denuncia - invece è scoppiata una bomba di allegria. Abbiamo abbattuto i duri pregiudizi che volevano non si potesse fare una manifestazione del genere in una città come Campobasso, in quanto volgare. Sono volgari invece le riunioni di Salvini. Chiudiamo piuttosto i porti agli omofobi".

Presenti anche il sindaco Antonio Battista e il presidente del Consiglio comunale Michele Durante, saliti sul palco per i saluti, e il governatore Donato Toma, invitato alla manifestazione pur non avendo concesso il patrocinio, a differenza del Comune. "Campobasso è una città che accoglie. La nostra città e il Molise non hanno paura", ha esordito il primo cittadino.

Parole che hanno fatto il paio con quelle di Durante: "Non è l'eccesso di amore che crea problemi, ma di odio - queste le sue parole - Hanno paura di come ci si veste, ma noi non ne abbiamo. Vi abbraccio idealmente tutti".

Il corteo è partito alle 17, puntualissimo, per dirigersi dalla stazione verso corso Mazzini, piazza Pepe, corso Vittorio Emanuele II e infine piazza della Repubblica. Bellissima l'atmosfera che si respira per le strade: tutti a cantare e a inneggiare all'amore, di qualsiasi natura, con mamme, nonne e bambini scesi in piazza ad assistere a un Pride che già si registra come un evento storico, per Campobasso.

