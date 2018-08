Isernia, più autonomia ai disabili: parte il percorso dell’Ambito sociale

Pubblicato l’avviso che consentirà di attuare interventi concreti. Le domande scadono il prossimo 31 agosto

ISERNIA. Garantire ai disabili maggiore autonomia. Questo in sostanza l’obiettivo pubblicato dall’Ambito territoriale sociale di Isernia. La scadenza per le domande è fissata al prossimo 31 agosto. A darne notizia è stato il coordinatore dell’Ambito, Vincenzo Grande.

“Tali interventi – ha spiegato - si configurano come prestazioni indispensabili a condurre una vita autonoma attraverso misure di sostegno al reddito che permettano di scegliere tra i servizi necessari a completare o favorire la propria autonomia, di assumere autonomamente l’Assistente Personale e altri operatori sociali in base al proprio percorso di vita, garantire il trasporto sociale, favorire le attività di inclusione sociale e relazionale del disabile e favorire un percorso di housing”.

I REQUISITI. I destinatari dell’intervento sono i cittadini in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati: residenti in uno dei 24 Comuni afferenti l’ATS di Isernia (Bagnoli del Trigno, Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello di Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito, Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise e Sessano del Molise); di età compresa tra i 18 e i 64 anni compiuti; in possesso di certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104, articolo 3 comma 3; in grado di autodeterminarsi e di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte, attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita.

Le risorse destinate ai progetti individualizzati ammontano a 90mila e non possono superare 9mila per 12 mesi per ciascun progetto. Il Progetto per la Vita Indipendente, infine, può prevedere: la scelta e l’assunzione di un assistente personale; l’intervento di una figura professionale di supporto (ad esempio psicologo, educatore professionale); spese per il trasporto; spese per housing/co-housing; assistenza domiciliare (nel caso in cui quella offerta a livello pubblico non sia sufficiente a garantire la piena autonomia); acquisto di attrezzature per attività di inclusione sociale e relazionale (es. attrezzature didattiche, sportive, materiale informatico, locazione aule o spazi, attività ricreative).

La domanda, indirizzata a ‘Ufficio di Piano - c/o Comune di Isernia - Piazza Marconi n. 1’, dovrà essere inviata all’ATS di Isernia entro e non oltre le ore 12 del 31 agosto 2018. Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere alla segreteria dell’ATS sita presso il Comune di Isernia al secondo piano oppure contattare il seguente recapito telefonico 0865449275. Avviso Pubblico e modulistica sono reperibili sul sito istituzionale del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia www.comune.isernia.it, nonché sul sito ufficiale dell’ATS di Isernia www.atsisernia.com.

