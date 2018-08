Sanità, al Molise 576 milioni di euro. La decisione della Conferenza Stato-Regioni

Nella riunione straordinaria di oggi. Il governatore Donato Toma ha auspicato che nel riparto dei finanziamenti si tenga conto anche del criterio dell’invecchiamento della popolazione

CAMPOBASSO. Sanità, 576 milioni di euro è la somma assegnata al Molise. La decisione presa nella Conferenza Stato-Regioni, che nella riunione straordinaria di oggi ha ripartito le quote indistinte e le quote premiali per l’anno 2018, come previsto dal decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze. Un fondo per oltre 110 miliardi di euro.

“Le risorse destinate al Molise – il commento a caldo del governatore Donato Toma – sono superiori a quelle assegnate in passato. Il criterio che è stato adottato è quello della popolazione residente, che noi speriamo possa essere modificato, considerando anche i criteri dell’invecchiamento della popolazione e del fabbisogno di sanità”.

