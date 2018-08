Comunità Montane, De Chirico: “Gestione fallimentare, ai commissari 2mila euro al mese”

La critica del portavoce regionale del M5s, nei ritardi sull’applicazione della legge, che prevedeva la liquidazione degli enti

CAMPOBASSO. Nomina dei nuovi commissari delle Comunità montane, il portavoce del M5s alla Regione Fabio De Chirico definisce fallimentare la gestione transitoria degli enti. “La legge regionale n.6/2011 art.10 comma 7 – ha dichiarato il consigliere recita: ‘Il Commissario liquidatore decade alla data di estinzione dello stesso ente, disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, e comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2012. È possibile la motivata proroga di tale termine per non più di dodici mesi con atto di Giunta regionale.’ Era marzo 2011 quando partì, sulla carta, il processo di estinzione e liquidazione delle Comunità montane. Nella gestione liquidatoria dei dieci enti molisani, in questi anni, si sono succeduti diversi Commissari (prima 10, poi accorpati a 2 poi ancora 3 e da ieri 4) che hanno letteralmente fallito gli obiettivi prefissati dalla legge”.

“Le delibere di Giunta che in questi anni hanno rinnovato e rinominato vecchi e nuovi Commissari – ha aggiunto De Chirico - sono arrampicate sugli specchi per evitare di ammettere che la gestione transitoria è stata un totale fallimento, per via dei 6 anni di ritardo dalla prima scadenza. In merito ad alcune azioni, peraltro, ci sono molte perplessità sulla loro regolarità amministrativa visto che si è andati oltre l'esclusivo compito del completamento della mobilità del personale. Mi viene in mente l’esempio della ‘Comunità Molise Centrale’, proprietaria dell'unica discarica pubblica sul territorio e affidataria della gestione della stessa a una società privata”.

“Ad oggi – ha rimarcato ancora - possiamo dire con certezza che ancora non è completato il processo di riassorbimento delle posizioni in soprannumero, nonostante sette lunghi anni, e che questi ennesimi Commissari appena nominati (4 stavolta) ci costano duemila euro ognuno al mese per occuparsi, di norma, solo della mobilità del poco personale rimasto. Sarebbe ora – ha concluso - che il governatore Donato Toma ci spiegasse quanto altro tempo dovranno attendere i molisani (e quanti altri soldi dovranno sborsare) per vedere completato il processo di liquidazione delle Comunità montane”.

