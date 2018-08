Emergenze sanitarie, le soluzioni del ministro Grillo. Federico (M5s): “Fondi dal privato al pubblico”

Intanto i sindacati definiscono deludente l’incontro con la dirigenza Asrem e chiedono la costituzione di un Tavolo di crisi permanente

CAMPOBASSO. Emergenze sanitarie in Molise, in un’intervista a ‘Repubblica’ il ministro della Salute Giulia Grillo individua le soluzioni. A evidenziarle il deputato molisano del M5s Antonio Federico.

“Uno dei grandi problemi del sovraffollamento dei pronto soccorso – ha affermato il Ministro - è senza dubbio l'accesso improprio. Senza dimenticare la legge Balduzzi, che nel 2012 ha ridotto il numero dei presidi sul territorio senza il potenziamento di strutture alternative e la loro integrazione con la medicina ospedaliera. Nel momento in cui si è deciso di tagliare il numero dei letti per abitante – ha aggiunto ancora - si sarebbero dovute creare nuove strutture sul territorio: non solo per la presa in carico precedente all'ospedalizzazione, ma anche successiva per i lungodegenti, che adesso invece molti ospedali si tengono perché non sanno dove metterli. Col risultato che gli acuti restano in barella o in corsia”.

Il ministro Grillo ha presentato quindi delle soluzioni: ricognizione sui finanziamenti per l'edilizia sanitaria; interlocuzione con Inail per realizzare nuove strutture; possibilità di aumentare il personale con specialità in accettazione e urgenza ricorrendo anche ad altre figure mediche o professionali con sufficiente esperienza; verifica con il Ministero dell'Economia per togliere il vincolo di spesa sulle nuove assunzioni; realizzare un flusso continuo di ingressi dei medici dall'università sul modello anglosassone.

Impostazione da calare sul territorio molisano, rimarca Federico, considerandone peculiarità e orografia. Quindi riportare la rete dell'emergenza in carico completamente al pubblico, ripristinando i reparti chiusi per scelte politiche e non per obblighi particolari, ma anche rafforzando la rete del territorio e l'assistenza domiciliare per ridurre gli accessi impropri. Il tutto con un taglio di 20 milioni di euro di extra budget per le strutture convenzionate da investire nel pubblico. “Cosa che – conclude il parlamentare del M5s - può essere fatta solo da un commissario che sia libero, capace, illuminato".

Intanto i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, Confsal e Usae definiscono deludente l’incontro avuto con la dirigenza Asrem e chiedono l’istituzione di un Tavolo di crisi permanente, per fronteggiare le emergenze, analizzare i problemi, eliminare sprechi e disservizi e individuare il fabbisogno di personale. Sollecitata anche l’abolizione del super ticket.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/