Edilizia scolastica a Isernia, in arrivo 10 milioni di euro per 5 progetti

L’annuncio dell’amministrazione comunale che ha partecipato al bando della Regione finalizzato alla redazione del Piano triennale di interventi 2018-2020

ISERNIA. Ammessi (con delibera n.364 del 30 luglio scorso) al bando della Regione Molise, finalizzato alla redazione del Piano triennale di interventi in materia di edilizia scolastica, i cinque progetti presentati dal Comune di Isernia per un ammontare complessivo di circa 10 milioni di euro.

Ad annunciare la novità, che giunge dopo l’assise municipale monotematica sulla questione della sicurezza delle scuole, l’assessore all’istruzione di palazzo San Francesco Sonia De Toma, la quale esprime soddisfazione e spiega quali sono i progetti in cantiere.

“Si tratta di somme ingenti e quanto mai necessarie – ha affermato De Toma – destinate innanzitutto agli adeguamenti sismici della ‘Scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII’, per un importo di 1 milione 850mila euro, e della ‘Scuola primaria e infanzia Giovanni XXIII’ di San Lazzaro, per un importo di 2 milioni 870mila euro. Di rilievo – ha aggiunto l’assessore – anche la costruzione della palestra della scuola ‘Tagliente’ di San Lazzaro, il cui costo previsto è di 933.450 euro. Altri interventi sono relativi al completamento del Polo scolastico di San Leucio e all’adeguamento ed efficientamento della scuola per l’infanzia di via Umbria, che prevedono, rispettivamente, importi di 970 mila e di 2 milioni 870mila euro. È il caso di evidenziare – ha concluso De Toma – come tutti i progetti proposti dal nostro Comune siano stati ammessi, segno della bontà del lavoro della struttura tecnica dell’ente e dell’impegno politico dell’amministrazione comunale, in una materia, come quella dell’edilizia scolastica, quanto mai delicata e di rilievo per chiunque viva le problematiche legate alla scuola e ai luoghi destinati all’istruzione dei nostri figli”.

