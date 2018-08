Testa sale sul Carroccio, Calenda: “E’ l’uomo giusto”

La consigliera regionale commenta con soddisfazione l’adesione del consigliere comunale pentro al partito di Salvini e si dice pronta a collaborare “per il bene dei cittadini”

ISERNIA. Ieri l’ufficializzazione dell’ingresso del consigliere comunale pentro Stefano Testa nelle file della Lega.

Ed ecco che la consigliera regionale Mena Calenda esprime profonda soddisfazione per la crescita del partito di Salvini in Molise, ma soprattutto per le qualità del nuovo membro del Carroccio.

“Con l'adesione del consigliere comunale della città di Isernia, Stefano Testa, che lascia il suo movimento per entrare in quella che mi piace definire la casa degli italiani, - afferma la consigliera di palazzo D’Aimmo - la Lega si rafforza di giorno in giorno.

Sempre più amministratori scelgono il partito di Salvini, oggi l'unico che sia in grado di interpretare e dare risposte ai bisogni dei cittadini. Questo non può che inorgoglirci e sono certa che, tutti insieme, percorreremo una lunga e fruttuosa strada per il bene dei nostri concittadini.

Il collega Testa – conclude Calenda - saprà di sicuro rappresentare egregiamente la Lega. Insieme metteremo in campo le migliori risoluzioni, daremo il massimo, come già si sta facendo, sperando di raccogliere quante più adesioni possibili. Il partito deve crescere non solo in termini numerici, ma anche qualitativamente e, con l'ingresso del consigliere Testa, si è raggiunto già un ottimo livello. Buon lavoro all'amico Stefano Testa”.

