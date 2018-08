Colpo da novanta per Modaimpresa: entra in società Fabio Scacciavillani

Il noto editorialista ed economista, attualmente strategista capo del Fondo Sovrano dell’Oman e già in forze dal Fondo Monetario Internazionale e alla Bce, investe sull’eccellenza della sua terra

ISERNIA. Un blogger, un editorialista de ‘Il fatto Quotidiano’ ma, soprattutto, un economista noto a livello internazionale: questo l’identikit del nuovo socio di Modaimpresa.

La start up pentra, nata dalle ceneri di Ittierre e guidata dal manager Romolo D’Orazio, con le sue qualità e il suo know how, è riuscita a mettere a segno un altro colpo da novanta, attirando un investitore del calibro di Fabio Scacciavillani.

Cinquantasei anni, originario di Frosolone, ma affermato fuori confini, Scacciavillani attualmente riveste il ruolo di strategista capo del Fondo Sovrano dell’Oman, vale a dire che gestisce e investe i soldi degli sceicchi.

Un incarico importante per un uomo di affari di alto livello che ha lavorato per il Fondo Monetario Internazionale, per la Banca Centrale Europea negli anni del lancio dell’euro, per la Goldman Sachs e che ha già gestito i fondi sovrani del Qatar e di Dubai.

Ed oggi la decisione di investire il proprio denaro in Molise, rilevando una quota del 10% della piccola ma fiorente azienda Modaimpresa.

Una minima quota, seppur significativa. Non solo un atto di fiducia e di riconoscenza verso la propria terra d’origine, ma la conferma dell’esistenza di un progetto imprenditoriale solido, che possa ambire ad affermarsi sempre più sui mercati che contano.

Una scelta, per certi versi sorprendente, spiegata dal diretto interessato. ''Quando investo, - dice Scacciavillani - studio sempre attentamente i manager, le persone, gli uomini e la storia di un'azienda. Nel caso di Modaimpresa, ho conosciuto Romo D'Orazio e ho trovato in lui e nei suoi collaboratori un patrimonio di professionalità, una cultura del bello, della creatività, che meritano di essere salvaguardati e rilanciati. L'Italia è leader mondiale della moda e Modaimpresa ha tutte e carte in regola per far ripartire un settore, come quello del tessile, che ha fatto la storia della nostra regione. Il Molise, fino a qualche anno fa, era conosciuto a livello internazionale per la sua industria della moda, le persone di questa ancor piccola azienda molisana mi hanno ispirato fiducia – conclude - e penso che aver investito su di loro è stata una mossa giusta, nell'ottica di non perdere il loro patrimonio di professionalità e di esperienza che potrà dare ancora tante soddisfazioni alla nostra regione''.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/