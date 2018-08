Unesco, progetto Mirabilia: opportunità per imprese turistiche ed agroalimentari

La Camera di Commercio del Molise ha approvato il bando per selezionare le 20 aziende saranno a Pavia per gli eventi di punta su cultura, cibo e bellezze naturali: domande aperte fino al 7 settembre

CAMPOBASSO. La Camera di Commercio del Molise ha approvato l’avviso per la selezione di 20 imprese (10 del settore turistico e 10 del settore agroalimentare) per partecipare agli eventi di punta del “Progetto Mirabilia – European network of Unesco sites” per il 2018 che si terranno nella sala delle esposizioni a Pavia il 26 e il 27 ottobre prossimo, ossia “Borsa turismo Culturale” e “Mirabilia Food and drink”. L’ente camerale sosterrà i costi di partecipazione delle stesse imprese e anche le spese di soggiorno per un rappresentane di ognuna.

“Mirabilia – si legge nella nota diffusa dall’Ente camerale – mette in rete i siti meno conosciuti accomunando tre importanti aspetti: la cultura, le bellezze naturali e il cibo valorizzando i siti Unesco meno noti attraverso un’offerta turistica integrata. Con la promozione e la partecipazione a tali manifestazioni, la Camera di Commercio del Molise, intende sostenere le imprese locali, contribuire alla valorizzazione dei settori e delle filiere turistiche e agroalimentare, e rilanciare l’immagine complessiva del territorio regionale e dei principali attrattori turistici. Le richieste di adesione – fa sapere la struttura di Piazza della Vittoria – dovranno essere inviate sulla Pec all’indirizzo ‘Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ’ entro e non oltre il prossimo 7 settembre. L’avviso e la modulistica sono disponibili sulla pagina del sito dedicata al progetto Mirabilia”.

