Fratelli d’Italia, l’onorevole Marcello Gemmato a Sessano del Molise

Il deputato interverrà giovedì 9 agosto al convegno “La politica nell’era digitale” alle 21:30 e poi incontrerà gli esponenti locali del partito

SESSANO DEL MOLISE. Il deputato di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, sarà a Sessano del Molise giovedì prossimo, 9 agosto, alle 21:30 in via della Chiesa dove avrà un incontro con i giornalisti (in caso di maltempo, l’appuntamento si terrà nella sala consiliare del Comune). Successivamente, interverrà all’evento culturale organizzato dal partito dal titolo “La politica nell’era digitale” tenuto dal professor Guerino Nuccio Bovalino, docente all’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e autore del libro “Imagocrazia”. Interverranno al convegno anche il sindaco di Sessano del Molise, Pino Venditti; il coordinatore e portavoce di FdI di Isernia, Marco Mancini; il consigliere regionale, Quintino Pallante e il coordinatore e portavoce regionale, Filoteo Di Sandro.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/