Colori naturali per abiti made in Molise: il nuovo progetto per il rilancio del tessile

Isernia/ Presentata presso il Musec l’iniziativa della start up ‘Creazioni Moda’. Guarda la videointervista



ISERNIA. Recuperare la tradizione dell’arte manifatturiera italiana e molisana, attraverso la sperimentazione dell’utilizzo di colorazioni naturali sugli abiti. Questo lo scopo del progetto ‘I colori della natura’, presentato ieri presso il Musec, il Museo dei Costumi del Molise sito in via Berta a Isernia, alla presenza di un nutrito parterre di autorità istituzionali e dell’ideatore dell’iniziativa, il professor Giorgio Gagliardi dell’associazione Euridit. Da sempre sostenitore del rilancio del settore tessile in Molise, grazie al know-how mai dimenticato delle ex maestranze di Pettoranello, Gagliardi ha spinto perché nascesse la start-up ‘CreAzioni Moda’, che si collega al precedente progetto ‘Laboratorio Moda’ - promosso dalla Provincia di Isernia d’intesa con l’associazione Euridit, e sostenuto da un ampio partenariato istituzionale e scientifico - teso a valorizzare il patrimonio di competenze del territorio locale.

Una cooperativa, ‘CreAzioni Moda’, che è rientrata nell’ambito della misura High Tech Business della Regione Molise, come spiegato dal suo vicepresidente, il dottor Alberto Santolini. “Abbiamo avuto un finanziamento dalla Regione Molise come start up innovativa – queste le sue parole – e in più un finanziamento del microcredito per la sostenibilità nei prossimi mesi. Stiamo facendo un corso di formazione come start up innovativa e abbiamo realizzato i primi modelli. Puntiamo ad avviare la produzione, ma come start up innovativa ci vuole un po’ di tempo per farci conoscere. Però ci sono tutte le prospettive economiche per la sostenibilità dell’impresa”.

I prototipi mostrati durante la presentazione di ieri sono stati realizzati, insieme al Cnr di Biella, utilizzando tecniche di tintura naturale dei tessuti, così come richiesto da una crescente fascia di consumatori che li considera più salubri, più rispondenti alle loro esigenze e maggiormente rispettosi dell’ambiente; particolarmente indicati per coloro che avvertono problemi di dermatiti allergiche da contatto dovute all’uso di coloranti di sintesi, come evidenziato da numerose ricerche scientifiche.