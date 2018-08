‘No’ al metanodotto Larino-Chieti: Legambiente interroga Di Maio

Al ministro viene richiesta la sospensione dell’avvio del progetto definitivo dell’opera più volte criticata dall’associazione

LARINO. ‘No’ alla realizzazione del metanodotto Larino-Chieti. A chiederlo è Legambiente Abruzzo e Molise che ha posto la questione all’attenzione del ministro Luigi Di Maio. La mobilitazione è partita a seguito del decreto di autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del progetto definitivo denominato Metanodotto Larino-Chieti dello scorso 28 giugno.

Per questo Legambiente dopo aver più volte criticato l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera, hanno chiesto ai deputati Rossella Muroni e Giuseppina Occhionero di interrogare il Ministro Luigi Di Maio per capire “se intenda, in attesa di una rivalutazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del progetto del ‘metanodotto Larino-Chieti’, assumere le iniziative di competenza per sospendere, per i motivi di cui in premessa, l'avvio del progetto”.

“Chiediamo – affermano il direttore di Legambiente Molise Andrea De Marco e Luzio Nelli del direttivo di Legambiente Abruzzo - al Governo nazionale ed ai rappresentati abruzzesi e molisani del MoVimento 5 Stelle di impegnarsi per mettere in atto quanto affermato dal Ministro Luigi Di Maio in merito alla valorizzazione delle energie rinnovabili quale motore per il futuro dell’economia italiana”.

