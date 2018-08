Università a Isernia, Tedeschi: passi avanti per ripartire nel centro storico

In Regione il vertice tra il consigliere dei Popolari, l’avvocato Nunzio Luciano, il sindaco d’Apollonio e l’assessore De Toma: entro settembre la nuova bozza di convenzione tra Comune di Isernia, Regione, Asrem e Curia

ISERNIA. Nuovo passo avanti nell’iter che riporterà l’università nel centro storico di Isernia, con l’insediamento della Facoltà di Infermieristica, frutto di un protocollo d’intesa tra Comune di Isernia, Regione Molise, Università, Curia Vescovile e Asrem.

Ad annunciarlo il consigliere regionale Antonio Tedeschi, il quale, ieri mattina, ha preso parte al vertice tenutosi presso il Palazzo della Giunta regionale alla presenza del consigliere giuridico del Presidente della Regione, l’avvocato Nunzio Luciano, del sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, e dell’assessore comunale all’Istruzione e all’Università, Sonia De Toma.

“Al centro dell’incontro - spiega il consigliere Tedeschi - la bozza della nuova convenzione che, come anticipato nelle scorse settimane, aveva necessità di essere ridefinita al fine di sostituire il vecchio e ormai obsoleto documento. Alla stesura della nuova convenzione ha lavorato l’avvocato Nunzio Luciano che, sin da subito, ha mostrato grande spirito di collaborazione e interesse per la vicenda.

Il documento - continua Tedeschi - sarà pronto per gli inizi del prossimo mese di settembre. Dovrà, poi, essere sottoposto all’attenzione dell’Università per la firma definitiva tra le parti. Un passaggio fondamentale per garantire la riapertura della sede universitaria di via Mazzini e, dunque, consentire l’avvio dei corsi della Facoltà di Scienze Infermieristiche già dall’inizio del prossimo anno accademico 2018/2019.

Un risultato importantissimo - conclude l’esponente dei Popolari per l’Italia - che sarà certamente raggiunto grazie al lavoro di squadra tra Regione e Comune di Isernia, per la rinascita del centro storico e dell’intero capoluogo pentro”.

