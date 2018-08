Vaccini obbligatori, pronta la proposta di legge a firma di Facciolla e Fanelli

Sarà presentato in Consiglio il testo normativo regionale predisposto per la tutela della salute dei minori

CAMPOBASSO. Proteggere l’intera comunità e più in particolare i bambini, non ancora vaccinati, dalle false informazioni che riguardano i vaccini obbligatori. Questo l’obiettivo che deve essere raggiunto dalla Regione Molise ed è quanto richiesto dal Partito Democratico rappresentato in consiglio da Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla.

“Noi siamo preoccupatissimi – le parole di Micaela Fanelli - temiamo un effetto gregge sul piano culturale, con l’ignoranza che prevale sulla scienza medica e sul buon senso. Il problema non si pone solo per i bambini che non vengono vaccinati ma si pone anche per gli altri che possono subire indirettamente l’influenza di un bambino non sottoposto a vaccinazione. Noi siamo dalla parte della salute dei bambini – prosegue la consigliera del Pd- siamo dalla parte dell’articolo 32 della Costituzione, siamo dalla parte dei medici e della chiarezza delle procedure. Su questo ci batteremo con forza contro i new media, contro quello che sta succedendo sulla rete perché il vero rischio al quale stiamo andando in contro non è solo l’effetto gregge riguardante i vaccini in senso stretto ma una deriva culturale del popolo italiano e dei nostri cittadini”

Fanelli e Facciolla hanno poi proposto il testo dell’articolo 1 della proposta di legge regionale riguardante le disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età, che prevede l’obbligo, per l’iscrizione scolastica, di aver assolto alle indicazioni sui vaccini prescritti dalle leggi. L’obbligo investe i bambini da iscrivere al nido d’infanzia, alla scuola di infanzia e ai servizi integrativi della scuola d’infanzia. Nella eventualità di minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali, i responsabili delle strutture non procederanno all’iscrizione, comunicando ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali.

